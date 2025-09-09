Suriye, İsrail'in Hava Saldırılarını Sert Bir Dille Kınadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Humus ve Lazkiye'ye düzenlediği hava saldırıları sert ifadelerle kınanarak "Bu saldırılar, Suriye'nin egemenliğine açık bir ihlal, güvenliğine ve bölgesel istikrara doğrudan bir tehdit olduğunu ve İsrail'in Suriye topraklarına karşı sürdürdüğü bir dizi saldırgan tırmanışın parçasıdır" denildi.

İsrail, dün Humus kentinin dış mahallelerine ve Lazkiye'ye hava saldırısı düzenlemişti. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sert bir dille kınandı. Uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler ilkelerini açıkça ihlal eden, İsrail işgal güçleri tarafından Humus ve Lazkiye vilayetlerindeki çeşitli hedefleri vuran hava saldırısının şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada "Bu saldırılar, Suriye'nin egemenliğine açık bir ihlal, güvenliğine ve bölgesel istikrara doğrudan bir tehdit olduğunu ve İsrail'in Suriye topraklarına karşı sürdürdüğü bir dizi saldırgan tırmanışın parçasıdır" denildi. Bakanlık açıklamasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seslenerek, "Suriye, egemenliğini veya ulusal güvenliğini zayıflatmaya yönelik her türlü girişimi kategorik olarak reddederken, uluslararası topluma, özellikle de BM Güvenlik Konseyi'ne, yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri ve bu tekrarlanan saldırılara son verecek ve Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı sağlanacak açık ve kararlı bir tutum benimsemeleri çağrısında bulunuyor" ifadelerine yer verdi. - ŞAM