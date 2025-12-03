Haberler

Suriye: İşgal altındaki Golan Suriye toprağıdır ve onun tamamını İsrail'den geri alma hakkına sahibiz

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Ulabi, Golan Tepeleri'nin Suriye toprakları olduğunu belirterek, ülkesinin bu bölgeyi İsrail'den geri alma hakkına sahip olduğunu vurguladı ve barışçıl görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Ulabi, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu belirterek, ülkesinin buranın tamamını İsrail'den geri alma hakkı olduğunu vurguladı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre Ulabi, her iki tarafın güvenlik endişelerini gidermek amacıyla Suriye'nin İsrail ile görüşmelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın gözetiminde yapıldığını söyledi.

İsrail ile yapılan bu görüşmelerde işgal altındaki Golan Tepeleri'nin geleceğinin hiçbir şekilde ele alınmadığını vurgulayan Ulabi, Suriye'nin, barışçıl ve diplomatik yolları önceliklerinin en başına koyduğuna dikkati çekti.

Ulabi, işgal altındaki Golan'ın Suriye toprağı olduğunu ve ülkesinin onun tamamını İsrail'den geri alma hakkı olduğunu belirtti.

Golan Tepeleri ve işgal sorunu

İsrail, Filistinliler tarafından "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) olarak adlandırılan 1967'deki 6 Gün Savaşı'nda Golan Tepeleri, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze ve Mısır'ın Sina Yarımadası ile o dönemde Mısır'ın kontrolünde bulunan Tiran ve Sanafir adalarını işgal etmişti.

Golan Tepeleri, Suriye'nin 14 ilinden biri olan Şam'a 60 kilometre uzaklıkta bulunan Kuneytra'da yer alıyor. Kuneytra, İsrail'in 1973 Arap-İsrail Savaşı'nda tamamen yıktığı il merkezi ile Fik kentinden oluşuyor.

Suriye, 1973'te Mısır ve diğer bazı Arap ülkelerinin de katılımıyla 1967'de işgal edilen Arap topraklarını geri almak için askeri harekat başlatmıştı. "Ekim Savaşı" olarak da bilinen girişim başarısız olmuştu.

İsrail ve Suriye, 1974'te Golan Tepeleri'ndeki kuvvetlerini geri çekerek askeri çatışmayı sonlandırmaya razı oldu. Aynı yıl barış gücü askerleri bölgeye konuşlandırıldı.

İsrail, Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıkladı ancak uluslararası toplum bu kararı bugüne kadar tanımadı.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ - Politika
