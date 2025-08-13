Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştirecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin 13 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret, Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 13 Ağustos 2025 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Bir ilin sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı

Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.