Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştirecek
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin 13 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret, Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika