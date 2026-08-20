Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Pakistan'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif ile görüştü; iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve iş birliği ele alındı. Şerif, Suriye'nin egemenliğine destek verirken, Şeybani 19 yıl sonra ilk kez dışişleri bakanı düzeyinde ziyarette bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Şerif, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin çeşitli alanlarda daha güçlü iş birliğine dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Pakistan'da temaslarını sürdürüyor. Şeybani, başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Pakistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Şerif, görüşmede Pakistan ile Suriye arasındaki tarihi ve çok yönlü bağlara dikkat çekerek, iki ülke arasındaki köklü dostluk ilişkilerinin siyaset, savunma, ticaret, yatırım, eğitim ve insan kaynaklarının geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli alanlarda daha güçlü ikili iş birliğine dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Şerif, Pakistan'ın Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineleyerek, İsrail'in işgalini sürdürdüğü Golan Tepeleri konusunda Suriye'nin pozisyonunu desteklediklerini ifade etti. İki ülke arasındaki doğrudan uçuşların yeniden başlatılmasının halklar arasındaki temasları güçlendireceğini belirten Şerif, bunun Suriye'yi dini ziyaretler amacıyla ziyaret eden çok sayıda Pakistanlı ziyaretçinin seyahatlerini de kolaylaştıracağını kaydetti.

Şeybani ise görüşmede Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın selamlarını Şerif'e iletti. Suriyeli Bakan, Şerif'e ülkesindeki geçiş süreci ile yeniden yapılanma çalışmalarında yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Pakistan'ın Suriye'ye yönelik sürekli desteği nedeniyle Şerif'e teşekkür eden Şeybani ayrıca, Şam yönetiminin ikili ilişkileri yeniden canlandırmaya yönelik güçlü ilgisini ifade etti. Şeybani, iş birliğine yönelik kurumsal mekanizmaların oluşturulması da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Görüşmenin sonunda Şerif, Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'ya selam ve iyi dileklerini ileterek, kendisini uygun bir tarihte Pakistan'a resmi ziyarette bulunmaya davet etti.

Suriye'den 19 yıl sonra dışişleri bakanı seviyesinde ilk ziyaret

Şeybani'nin söz konusu ziyareti, Suriye'den dışişleri bakanı düzeyinde 19 yıl sonra Pakistan'a gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu. Şeybani temasları kapsamında bugün Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile de bir araya gelmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı

Eleştirilerin hedefindeki ikilinin aldığı para ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'na ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Türkiye'den teknoloji hamlesi
Bursa’da yasa dışı bahis operasyonu 27 gözaltı: 323 milyon liralık para hacmi

323 milyon liralık yasa dışı bahis hacmi! Onlarca gözaltı

Bakan Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor

Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: 24 saat hizmet verecek
Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı