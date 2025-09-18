Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı, 25 Yıl Aradan Sonra ABD'yi Ziyaret Etti

Suriye Dışişleri Bakanı, 25 Yıl Aradan Sonra ABD'yi Ziyaret Etti
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 25 yıl aradan sonra ABD'ye resmi ziyarette bulunan ilk üst düzey yetkili oldu. Ziyaret kapsamında, Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması ve ikili ilişkiler ele alındı.

Suriye'den ABD'ye 25 yıl aradan sonra ilk üst düzey ziyaret gerçekleşti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi ziyaret kapsamında ABD'nin başkenti Washington DC'ye geldi. Şeybani temasları kapsamında, Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kalıcı olarak kaldırılması için görüşmelerde bulunacak.

Şeybani, ilk olarak ABD Hazine Bakanlığından bir dizi yetkiliyle bir araya geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da hazır bulunduğu toplantıda, terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik ortak çabalar ve Suriye ekonomisini küresel finans sistemine güvenli bir şekilde yeniden bağlamanın yolları ele alındı.

Şeybani, daha sonra Arizona Kongre Üyesi Ibb Hamada ile bir araya gelerek, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Şeybani'nin temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de bir araya gelmesi bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
