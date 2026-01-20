Suriye Devlet Başkanlığı, terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye uzantısı SDG ile Haseke vilayetine ilişkin başlıklarda anlaşmaya varıldığını bildirirken, SDG'ye detaylı bir plan hazırlanması için 4 günlük bir süre verildiğini açıkladı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika