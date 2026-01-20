Haberler

Suriye Devlet Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG ile Haseke vilayetine ilişkin başlıklarda anlaşmaya varıldığını bildirirken, SDG'ye detaylı bir plan hazırlanması için 4 günlük bir süre verildiğini açıkladı.

Güncelleme:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
