Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ile Görüştü

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanları ele alındı. - ŞAM