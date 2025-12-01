Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ile Görüştü
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya gelerek bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanları ele alındı. - ŞAM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika