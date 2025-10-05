Suriye'de Parlamento Seçimleri Başladı

Suriye'deki parlamento seçimleri sırasında başkent Şam Valisi Mahir Mervan, Ulusal Kütüphane'deki seçim merkezini ziyaret ederek, "Bu seçim toplumun politikalarının şekillendirilmesi ve karar alma süreçlerinde söz sahibi olması için önemli bir fırsattır. Umarım kazananlar, toplumun gerçek temsilcileri olur" ifadelerini kullandı.

Suriye'de eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana düzenlenen ilk seçim devam ediyor. Suriye'nin başkenti Şam'da Vali Mahir Mervan İdlibi, Ulusal Kütüphane'deki seçim merkezini ziyaret ederek seçim sürecini yerinde inceledi. Mervan seçim merkezinde yaptığı açıklamada, bu ulusal sürecin Suriyelilerin uzun zamandır beklediği önemli bir an olduğunu belirterek, "Bu seçim, yerel toplumun kurumların denetimine katılması, politikaların şekillendirilmesi ve karar alma süreçlerinde söz sahibi olması için önemli bir fırsattır" ifadelerini kullandı. Vali Mervan, seçimlerde başarılı olacak adayların halkın gerçek sesini yansıtması gerektiğini vurgulayarak, "Umarım kazananlar, toplumun gerçek temsilcileri olur ve halkın sıkıntılarını doğru biçimde yansıtırlar. Özellikle yeniden imar ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi konularında ciddi adımlar atılmasını diliyorum" dedi.

Seçimde 6 bin seçmen heyeti üyesi oy kullanacak

Yerel saatle sabah 09.00'da başlayan seçimde 6 bin seçmen heyeti üyesinin oy kullanması ve sandıkların 17.00'da kapanması bekleniyor. Seçim sonucunda 210 sandalyeli Suriye Parlamentosu'nun üçte ikisinin belirlenmesi ve geri kalan 70 milletvekilinin de Devlet Başkanı eş-Şara tarafından atanması öngörülüyor. - ŞAM