Suriye'de İlk Parlamento Seçimleri 5 Ekim'de Yapılacak

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de ilk parlamento seçimleri 5 Ekim'de gerçekleştirilecek. Seçimlerin organize edilmesinde kadın adayların oranının en az yüzde 20 olmasının hedeflendiği ifade edildi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk parlamento seçimleri için tarih netleşti. Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara yönetimi altında ilk parlamento seçimlerinin 5 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Taha Al-Ahmad, daha önce yaptığı bir açıklamada parlamento seçimlerinin 15-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesinin planlandığını ifade etmiş, kadın adayların oranının en az yüzde 20'ye ulaşmasını beklediklerini aktarmıştı. - ŞAM

