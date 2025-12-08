Suriye'de Esad'ın devrilmesinin yıl dönümünde yeni ordudan askeri geçit töreni

Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ilk yıl dönümünde kutlamalar devam ederken yeni ordunun geniş katılımıyla gerçekleştirilen geçit töreni bir gövde gösterisine dönüştü.

1971'de darbe ile gelen eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad ve 2000 yılında ölümüyle onun yerine geçen oğlu Beşar Esad liderliğindeki 50 yılı aşan kanlı diktatörlük dönemi, 14 yıl süren savaşın sona ermesi ve muhaliflerin 8 Aralık 2024'te Şam'a girmesiyle son bulmuştu. Beşar Esad liderliğindeki Baas rejiminin çöküşü ile yaşanan Suriye devriminin üzerinden tam 1 yıl geçti. Suriye halkı, devrimin ilk yıl dönümünü sokaklarda kutluyor. Zaferin birinci yıl dönümünü kutlayan Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde başkent Şam'daki Emevi Camii'ne akın etti. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara da Emevi Camii'ne gelerek Şam halkı ile bir araya geldi. Devrimin ardından Suriye direnişini yönettiği askeri kıyafetini ilk kez giyen Eş- Şara, halk tarafından coşkuyla karşılandı.

Kutlamalar askeri geçit töreni ile devam etti. Özgürlüğün kutlandığı Şam'da yeni ordunun geniş katılımıyla geçit töreni düzenledi. Tören paraşüt gösterisiyle başladı. Özel kuvvetler, keskin nişancılar, mayın temizleme timleri gibi ordunun birçok biriminin tanklar, askeri birliklerin yeni teçhizatları ile gerçekleştirdiği askeri geçit töreni bir gövde gösterisine dönüştü. Kalabalıklar tarafından coşkuyla izlenen askeri geçit töreni, bölgede sürekli uçuş yapan helikopterler eşliğinde Emevi Meydanı'na, oradan da Gümrük Meydanı'na kadar devam etti. Helikopterler şehitleri anarak çok sayıda broşürü havadan bırakırken geçit töreni, helikopterlerden indirilen birliklerin Şam çevresindeki binalara inişiyle son buldu.

Suriye bayraklarıyla geçit törenini izleyen binlerce Suriyeli, sloganlar atarak zaferi kutladı. Töreni Suriyelilerin yanı sıra Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, çok sayıda bakan ve askeri komutan izledi. - ŞAM