Haberler

Suriye'de Esad'ın devrilmesinin yıl dönümünde yeni ordudan askeri geçit töreni

Suriye'de Esad'ın devrilmesinin yıl dönümünde yeni ordudan askeri geçit töreni
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ilk yıl dönümünde kutlamalar devam ederken yeni ordunun geniş katılımıyla gerçekleştirilen geçit töreni bir gövde gösterisine dönüştü.

Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ilk yıl dönümünde kutlamalar devam ederken yeni ordunun geniş katılımıyla gerçekleştirilen geçit töreni bir gövde gösterisine dönüştü.

1971'de darbe ile gelen eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad ve 2000 yılında ölümüyle onun yerine geçen oğlu Beşar Esad liderliğindeki 50 yılı aşan kanlı diktatörlük dönemi, 14 yıl süren savaşın sona ermesi ve muhaliflerin 8 Aralık 2024'te Şam'a girmesiyle son bulmuştu. Beşar Esad liderliğindeki Baas rejiminin çöküşü ile yaşanan Suriye devriminin üzerinden tam 1 yıl geçti. Suriye halkı, devrimin ilk yıl dönümünü sokaklarda kutluyor. Zaferin birinci yıl dönümünü kutlayan Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde başkent Şam'daki Emevi Camii'ne akın etti. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara da Emevi Camii'ne gelerek Şam halkı ile bir araya geldi. Devrimin ardından Suriye direnişini yönettiği askeri kıyafetini ilk kez giyen Eş- Şara, halk tarafından coşkuyla karşılandı.

Kutlamalar askeri geçit töreni ile devam etti. Özgürlüğün kutlandığı Şam'da yeni ordunun geniş katılımıyla geçit töreni düzenledi. Tören paraşüt gösterisiyle başladı. Özel kuvvetler, keskin nişancılar, mayın temizleme timleri gibi ordunun birçok biriminin tanklar, askeri birliklerin yeni teçhizatları ile gerçekleştirdiği askeri geçit töreni bir gövde gösterisine dönüştü. Kalabalıklar tarafından coşkuyla izlenen askeri geçit töreni, bölgede sürekli uçuş yapan helikopterler eşliğinde Emevi Meydanı'na, oradan da Gümrük Meydanı'na kadar devam etti. Helikopterler şehitleri anarak çok sayıda broşürü havadan bırakırken geçit töreni, helikopterlerden indirilen birliklerin Şam çevresindeki binalara inişiyle son buldu.

Suriye bayraklarıyla geçit törenini izleyen binlerce Suriyeli, sloganlar atarak zaferi kutladı. Töreni Suriyelilerin yanı sıra Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, çok sayıda bakan ve askeri komutan izledi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Bahis soruşturmasında Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı

Süper Lig devinin topçusu ve eski başkan tutuklandı
Armut'a erişim engeli getirildi

Yüz binlerce üyesi olan site, Türkiye'de erişime engellendi
Suudi Arabistan'da zenginlere alkol izni! Tek şart maaş bordrosu

Şeriat ülkesinde zenginlere alkol izni! Tek şart maaş bordrosu
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
title