Suriye hükümeti, Deyrizor ve Rakka'da güvenlik noktaları oluşturuyor

Suriye ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasında varılan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimler Deyrizor, Rakka ve Haseke'de kontrolü devralmaya başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin Deyrizor'un doğu kırsalındaki yerleşim yerlerine girdiği, kapsamlı güvenlik planı çerçevesinde devriye ve kontrol noktaları oluşturularak sivillerin can ve mal güvenliğinin sağladığı bildirildi.

Eş zamanlı olarak Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı sivil savunma ekiplerinin de Rakka ve Tabka'ya ulaşarak itfaiye, ambulans ve yol açma çalışmalarına başladığı aktarıldı. Bakanlık tarafından bölgedeki mevcut tüm sivil savunma ve itfaiye personeline görevlerinin başında kalmaları ve halka hizmet vermeye devam etmesi talimatı verildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu adımların ülkenin doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde otoriteyi yeniden tesis etme sürecinin bir parçası olduğu vurgulandı. - ŞAM