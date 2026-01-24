Haberler

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ mensubu tutukluların ABD öncülüğündeki operasyon çerçevesinde Irak'a sevk edilmesi kapsamında Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasındaki ateşkesin 15 gün uzatıldığını açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ mensubu tutukluların ABD öncülüğündeki operasyon çerçevesinde Irak'a sevk edilmesi kapsamında Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye uzantısı SDG arasındaki ateşkesin 15 gün uzatıldığını açıkladı. - ŞAM

