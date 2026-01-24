Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ mensubu tutukluların ABD öncülüğündeki operasyon çerçevesinde Irak'a sevk edilmesi kapsamında Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasındaki ateşkesin 15 gün uzatıldığını açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika