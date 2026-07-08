Suriye Cumhurbaşkanı eş-Şara, NATO Zirvesi için Ankara'ya geldi
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı. Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından karşılanan Şara'nın ziyareti kapsamında bölgesel istikrar ve ekonomik iş birliğinin ele alınması bekleniyor.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Şara'yı Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ülkemize gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara'yı Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda karşıladık. Türkiye, diplomasiyi, bölgesel istikrarı ve karşılıklı ekonomik iş birliğini güçlendiren girişimlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA