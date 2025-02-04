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Suriye Cumhurbaşkanı Şara Ankara'da

Suriye Cumhurbaşkanı Şara Ankara'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme dolayısıyla Türkiye'ye geleceği duyurulan Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme dolayısıyla Türkiye'ye geleceği duyurulan Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından göreve getirilen Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı taşıyan uçak saat 16.00 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Buradan kendisine eşlik eden güvenlik konvoyuyla birlikte Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesine giden Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, rejim sonrası Suriye'deki yeni dönemle ilgili konular ele alınacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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