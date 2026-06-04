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Bakan Gürlek: "Süresiz nafakada yeni düzenleme Meclis'e sunulacak"

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma sonrası süreçlerde süresiz nafaka düzenlemesinin yeniden ele alınacağını ve yeni yasal düzenlemenin TBMM’ye sunulacağını açıkladı. Bakan, adil ve dengeli bir model oluşturulacağını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma sonrası süreçlere ilişkin yürütülen çalışmalarda süresiz nafaka düzenlemesinin yeniden ele alınacağını ve yeni yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıkladı.

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada, boşanma sonrası süreçlerde tarafların haklarını koruyan, toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını gözeten dengeli ve adil bir modelin oluşturulmasının öncelikli gündem başlıkları arasında yer aldığını belirtti.

Vatandaşlardan gelen talepler ve sahadaki uygulamalar doğrultusunda hazırlıkları süren Yargı Paketi kapsamında süresiz nafaka konusunun temel başlıklardan biri olduğunu ifade eden Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'ndaki düzenlemeye ilişkin kararını da adalet ve hakkaniyet açısından önemli bulduklarını kaydetti.

Gürlek, "AYM'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak, bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında bırakmayan yeni düzenlemeyi Meclis'in takdirine sunacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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