Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Vatandaşlarla Buluşuyor

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gönül belediyeciliği esasıyla hareket ederek vatandaşlarla sık sık bir araya geliyor. Başkan Dursun, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, vatandaşların öneri ve taleplerini de dinliyor.

Göreve geldiği günden bu yana gönül belediyeciliği esasıyla hareket eden Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, sık sık vatandaşla bir araya geliyor. Başkan Dursun, vatandaşlara ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, öneri ve taleplerini de dinliyor.

İlçede uzatılmamış el, çalınmadık kapı bırakmamak için gece gündüz çalışan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, esnaf ve ev ziyaretleri ile her fırsatta komşularıyla buluşuyor. Vatandaşın görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Dursun, sorunları anında çözüme kavuşması için gerekli adımları atıyor.

Sokağın nabzını ölçmek, belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde incelemek isteyen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, sık sık cadde ve sokakları da geziyor. Yolda gördüğü komşularıyla bol bol sohbet eden Başkan Dursun, yapılan çalışmalar hakkında vatandaşı da bilgilendiriyor.

Başkan Dursun, "Cumhurbaşkanımız bizlere bu görevi tebliğ ettiğinde gönül belediyeciliği esasıyla halkla iç içe olacaksınız, onların derdiyle dertleneceksiniz, onların derdini çözmek için gece gündüz çalışacaksınız demişti. Bu görevi layıkıyla yerine getirmek, vatandaşımızın gönlüne dokunabilmek için dur durak bilmeden çalışıyoruz. Komşularımızla bir arada olmak, sohbet etmek, dertlerini paylaşmak için ekiplerimizle birlikte sürekli sahada olmaya gayret ediyoruz. İlçemizde uzatılmamış el, çalınmadık kapı bırakmamak için hep teyakkuzda oluyoruz. Sultangazi'yi Sultan Şehir hedefine her geçen gün daha da yaklaştırıyoruz" diye konuştu.

Sultangazi'nin hak ettiği yere gelmesi için çok çalıştıklarını belirten Başkan Dursun; "Bir yandan yepyeni projeleri ilçemize kazandırmak için dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyoruz. Bir yandan da yapımı devam eden projelerimizi hızla tamamlamak için çalışıyoruz. Projelerimizden bazılarını kısa süre içerisinde hizmete açarak komşularımızla buluşturacağız" diye konuştu. - İSTANBUL