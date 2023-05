Süleyman Soylu Romanlarla buluştu: 'Roman koordinatör merkezini sen kuracaksın' dedi, kurduk'

İÇİŞLERİ Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Fatih'te Mimar Sinan Stadı'nda Hıdırellez şenliklerinde Romanlarla buluştu. Bakan Soylu konuşması öncesi sahnede "İlle de Roman Olsun" şarkısına eşlik etti.

Etkinlikte konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanı Murat Kurum'a romanlara ev sahibi yapması için görev verdiğini söyledi. Soylu, "Bana 'Roman koordinatör merkezini sen kuracaksın' dedi, kurduk. Her ilde Romanların bulunduğu her ilde Roman koordinatör atadık. Yani her ilde Romanların bir temsilcisi var, valilikte var, İstanbul'da her ilçede var" diye konuştu. Erdoğan'ın Bakan Kurum'a da görev verdiğini belirten Soylu, "Ona da dedi ki Romanların ev sahibi olmasını ve Romanları evle buluşturma görevini sana veriyorum dedi.' Yaparsa kim yapar? Yaparsa Tayyip baba mı yapar? Onun için bu dönem hepimiz için, hepiniz için, bütün Türkiye için çok farklı bir dönem olacak. Birlikte çalışacağız. İnşallah birlikte evlerimizi yapacağız" dedi.