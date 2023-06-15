Süleyman Soylu'nun Yeni Görevi: İlk Toplantı Yapıldı, Başkan Seçildi

TBMM'deki ihtisas komisyonları başkanlarını seçti. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İçişleri Komisyonu Başkanı, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Dışişleri Komisyonu Başkanı, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Çevre Komisyonu Başkanı oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda dün üyeleri seçilen ihtisas komisyonları, bugün ilk toplantılarını yaparak başkanlarını belirledi. Önceki dönemde bakanlık yapanlar isimler, ihtisas komisyonlarına başkan seçildi.

AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt Anayasa Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel Adalet Komisyonu Başkanı, eski Milli Savunma Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar Milli Savunma Komisyonu Başkanı, eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu İçişleri Komisyonu Başkanı, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay Dışişleri Komisyonu Başkanı, eski Milli Eğitim Bakanı ve AKP Ordu Milletvekili Mahmut Özer Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm Komisyonu Başkanı, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum Çevre Komisyonu Başkanı, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AKP Ankara Milletvekili Vedat Bilgin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, eski Tarım ve Orman Bakanı ve AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Sunay Karamık Dilekçe Komisyonu Başkanı, eski Ticaret Bakanı ve AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AKP Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı oldu.