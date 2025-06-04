Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti
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Eski içişleri Bakanı ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu kutsal ibadeti olan Hac'ı yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gitti. Soylu'nun Medine'de bulunduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Soylu'nun Medine'de bulunduğu anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Süleyman Soylu'nun, Hz. Muhammed'in (s.a.v) kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevî'de Kur'an-ı Kerim okuduğu görülüyor.

Süleyman Soylu hacca gitti

Mescid-i Nebevî, Peygamber Efendimizin (s.a.v) inşa ettirdiği ikinci mescit olarak bilinir.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımedcan:

Acaba kurada ismi çıkmış mı? Yoksa kura sadece benim gibi senelerdir yazılıp da sıranın gelmesini bekleyen saflar için mi çekiliyor.

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