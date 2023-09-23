Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han'a başarı belgesi

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Şuhut Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürü Sadullah Baştürk ve personeline hizmet sunumunda gösterdikleri üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi.

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han tarafından Şuhut Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürü Sadullah Baştürk'e ve personeline hizmet sunumunda gösterdikleri üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi verildi.

Şuhut Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabından belge takdimi ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Kaymakamımız Harun Reşit Han, görevlerinde üstün gayret gösteren Kaymakamlığımızda görev yapmakta olan ilçe yazı işleri müdürü ve Kaymakamlığımız personellerine başarı belgelerini makamında takdim etti' sözlerine yer verdi. Kaymakam Han, İlçe Yazı İşleri Müdürü Sadullah Baştürk'e ve Kaymakamlık personellerine başarı belgelerini makamında takdim ederek, kendilerine çalışma hayatındaki başarılarının devamını diledi" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR