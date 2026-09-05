Sudan'da Saldırı: 21 Sivil Hayatını Kaybetti

Sudan'ın Güney Kordofan eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) tarafından düzenlenen saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sudan Doktorlar Ağından yapılan açıklamada, saldırının Kauda kentinin güney ve batısında bulunan Debi ve Luweiri bölgelerini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile müttefiki SPLM-N güçlerinin düzenlediği saldırıda 21 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda sivilin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Sudan Doktorlar Ağı, sivillerin "etnik temelde" hedef alındığını öne sürerek saldırıyı kınadı. Ağ, saldırının ağustos sonunda varılan ateşkes anlaşmasını ve sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukuk kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

Bölgede çatışmalar sürüyor

Abdulaziz el-Hilu liderliğindeki SPLM-N, 2011'den bu yana faaliyet gösteriyor ve Güney Kordofan ile Mavi Nil eyaletlerinin bazı bölgelerini kontrol ediyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında Nisan 2023'te başlayan savaş sürerken, Güney Kordofan eyaleti de SPLM-N güçleri ile yerel silahlı gruplar arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA