Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonu toplandı

Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonu, İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mahmut Koca ve Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Pınar Akdoğan'ı dinleyerek çalışmalarına başladı. Komisyon Başkanı Mustafa Köse, sahadan gelen verilerin hukuk ve kurumsal reform önerilerine dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı ve çocuk ceza adalet sistemindeki ihtiyaçları dile getirdi.

Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonu Başkanvekili Mustafa Köse, komisyon çalışmalarında iki temel ihtiyacın belirgin hale geldiğini gördüklerini belirterek, "Birincisi sahadan gelen gerçek veriye ve uygulama tecrübesine dayalı tespitler, ikincisi bu tespitleri hukuki ve kurumsal reform önerilerine dönüştürme ihtiyacımız. Komisyonumuz açışımdan saha deneyimiyle akademik, hukuki perspektifin birlikte ele alınması, hazırlamakta olduğumuz raporun hem gerçekçi hem de uygulanabilir olması açısından çok önemlidir. Bizler bu çalışmayı yürütürken yalnızca suça sürüklenen çocuk perspektifiyle değil, aynı zamanda mağdurun haklarını toplum güvenliğini, çocukların yeniden topluma kazandırılmasını gözeten dengeli bir yaklaşımı esas almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Koca, çocuk ceza adalet sisteminin çocuğun korunması, çocuk yargılama yöntemi, yaptırım sistemi, infaz sistemi, devlet organların takibinin yapıldığını söyleyerek, "Normların uygulamada nasıl sonuç verdiğinin ölçülmesi gerekiyor. Çocuk Koruma Kanunu suça sürüklenen çocuklarla ilgili birçok koruyucu ve destekleyici tedbirler öngörüyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
