İngiltere Başbakanı Starmer: "Liderler olarak NATO'nun birliğini ve gücünü göstermemiz son derece büyük bir önem taşıyor"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Liderler olarak NATO'nun birliğini ve gücünü göstermemiz son derece büyük bir önem taşıyor. Bu sabah buradaki zirvede tam olarak bunu gerçekleştireceğiz" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Starmer, Ukrayna'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nda yaşananlara ilişkin, "Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerle birlikte NATO Zirvesi'ndeyiz. Bu zirveden çıkacak kararlar üzerinde tartışmamız ve mutabakata varmamız gereken pek çok önemli konu bulunuyor" şeklinde konuştu.

"Liderler olarak NATO'nun birliğini ve gücünü göstermemiz son derece büyük bir önem taşıyor"

Bu dönemde ittifakın sergileyeceği duruşun kritik önem taşıdığını belirten Starmer, "Böyle bir dönemde liderler olarak NATO'nun birliğini ve gücünü göstermemiz son derece büyük bir önem taşıyor. Bu sabah buradaki zirvede tam olarak bunu gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı