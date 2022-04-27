SP lideri Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun 'Adaylık sinyali' denilen sözleri hakkında ilk yorum

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü, grup toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı. 'Ya benimle olun ya yolumdan çekilin' diyen Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, Cumhurbaşkanlığına adaylığı sinyali olarak değerlendirildi.

GENEL MERKEZDE TOPLANTI DÜZENLEDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu konuya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"İKTİDARA MESAJ VERMİŞTİR"

Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasında verdiği mesajların ardından söylediği "Ya benimle olun ya yolumdan çekilin." sözünün, "cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiği" şeklinde yorumlanmasıyla ilgili soruya, "O verilen mesaj iktidara demektir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu kendi fikrini belli bir üslupla beyan etmiş. 'Biz adaleti tesis etmek için yola çıktık, bundan dolayı da adaletin tesisine engel olmayın.' demek istiyor diye anladım. Bizim de şu an söylediğimiz bu." yanıtını verdi.

AA / Politika