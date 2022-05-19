Sözcü Çelik: &quot;(Finlandiya ve İsveç) Hala diyorlar ki, 'Biz açık olarak bizden ne istendiğini anlamıyoruz. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sözcü Çelik: "(Finlandiya ve İsveç) Hala diyorlar ki, 'Biz açık olarak bizden ne istendiğini anlamıyoruz.

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Sözcü Çelik: '(Finlandiya ve İsveç) Hala diyorlar ki, 'Biz açık olarak bizden ne istendiğini anlamıyoruz.

Sözcü Çelik: "(Finlandiya ve İsveç) Hala diyorlar ki, 'Biz açık olarak bizden ne istendiğini anlamıyoruz.

Sözcü Çelik: "(Finlandiya ve İsveç) Hala diyorlar ki, 'Biz açık olarak bizden ne istendiğini anlamıyoruz.' Açık olarak istenen şu: İnsanlığa karşı suç işleyen bu terör örgütlerine desteği kesmenizi istiyoruz. Bu kadar net." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Finlandiya, Terör, Sözcü, İsveç, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title