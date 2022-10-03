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Soylu: "(Paramotorlar) Tedbirlerimizi geliştirdiğimizi söyleyebilirim"

Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı'nda Mersin'deki polisevine yönelik saldırı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı'nda Mersin'deki polisevine yönelik saldırı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. (5)

Kaynak: AA / Müjdat Genç - Politika

İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Mersin Politika Güncel Haberler

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