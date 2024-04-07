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Soylu'dan komedyen Özgür Turhan'ın kendisiyle ilgili "uyuşturucu" sözlerine tepki gösterdi

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Komedyen Özgür Turhan bir gösterisinde yaptığı espriyle tartışma yarattı. Turhan, "Tylolhot'ta kokain olduğunu söylüyorlar. Ben inanmıyorum çünkü hiç Süleyman Soylu ile fotoğrafını görmedim" ifadelerini kullandı.

SOYLU'DAN YANIT GECİKMEDİ

Sosyal medyaya görüntüleri de düşen gösterideki sözlere eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt gecikmedi. Soylu, "Hayatım boyunca ülkeme ve milletime sadakatim dolayısıyla anti-emperyalist oldum ve olmaktan gurur duyarım.

"SİYASİ UZANTISI BELLİ GÜYA KOMEDYEN..."

Aylardır devlete, polise, jandarmaya ve bizlere yapılan bütün iftiraları seyredenlere, siyasi uzantısı belli güya komedyen veya fetödyen üzerinden sonuç alma, saldırarak sindirme gayretinde olanların saldırılarına neden olan tutumumu tekrar edeyim;

"ONUN İÇİN ŞİFA DİLİYORUM"

Amerika Gazze'de katildir. İsrail Gazze'de katildir. PKK-PYD teröristtir. İşbirlikçileri de teröristtir. Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem; Nejat Uygur, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal'a haksızlık ederim. Onun için şifa diliyorum" dedi.

Soylu'dan komedyen Özgür Turhan'ın kendisiyle ilgili 'uyuşturucu' sözlerine tepki gösterdi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Özgür Turhan Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Toroman Kutlug:

Sayın bakanım! Taviz verme! Ne olur verme! Dilimiz disimiz sıkıp duruyoruz. Burada sizin kişilik haklarınızada hakaret var. Seni seviyoruz

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Yalniz İnsan:

İsmi üzerinde komedyen. İşi komedyenlik. Yarası olan gucunur.

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Alp:

Buzullar erimekte, küresel ısınma artmakta sayın eski bakanım, bunları da belirtmeliydiniz!

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Ayhan Mustafa:

Dokunmayin Suleyman babaya.:)) o herşeyi bilir..

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