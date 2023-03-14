Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiasına tepki: O gelecek diye mezarlık büyükşehir flamalarıyla süsleniyorsa bu ayıp bir şeydir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hatay Büyükşehir Belediyesi, mezarlığa Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi bayraklarını asmış. Ankara'dan talimat gelmiş, 'Bayrakları indirin' diye" açıklamasına tepki gösterdi. Soylu, "Her gelindiğinde bir yalan söylemekten de imtina ediyorum ama bizi birbirimize düşüren şeyler söylemesi doğru bir yaklaşım değil. Eğer Kılıçdaroğlu gelecek diye mezarlık büyükşehir flamalarıyla süsleniyorsa bu ayıp bir şeydir" dedi.

Hatay'da "Millet Buluşması" programında konuşan Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buraya gelmeden önce Hatay depreminde hayatlarını kaybeden yurttaşlarımızı ziyaret ettik. Hatay Büyükşehir belediye başkanımız mezarlığa Türk bayrağı ve Hatay BŞB bayrağını asmış. Ankara'dan talimat gelmiş, 'Bayrakları indirin' demişler" iddiasında bulundu.

"BENİM BAYRAĞI KALDIRMA TALİMATINI VERDİĞİMİ SÖYLEDİ"

Kılıçdaroğlu'nun ses getiren iddiasına bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt gecikmedi. Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu şehri ziyaret etti, her gelindiğinde bir yalan olduğunu söylemekten de imtina etmek istiyorum ama bu yaklaşımı son derece yanlış buluyorum. Sayın valimiz de bakan arkadaşlarımız da işin başından beri buradalardı. Sayın Kılıçdaroğlu mezarlıkta bayrağı kaldırdığımıza yönelik ve benim bunun talimatını verdiğime yönelik söylemde bulundu. Deprem bölgesinde yalan üzerinden siyaset yapılırsa Allah adama hesabını sorar.

"KILIÇDAROĞLU BURALARA GELDİĞİNDE MORALLERİ YÜKSELTECEK AÇIKLAMALAR YAPMALI"

Bugün flama günü değil. Ne gerek var bunlara, niye böyle açıklamalar yapılması hususunda bizi zorunlu bırakıyorlar? Elinde İBB var, Ankara Büyükşehir Belediyesi var, gelip hemen bu meseleyi karıştırmanın burada çalışan insanları karıştırmanın ne anlamı var. Mezarlık yerini Denizli Belediyesi açmış. Bu tartışmayı yapmayı hakikaten doğru bulmadığımızı, Kılıçdaroğlu'nun buralara geldiğinde insanların morallerini yükseltecek açıklamalar yapmasının doğru olabileceğini söylüyoruz. Ne olursunuz başkasını karalamaya yönelik adımlara atmayacak bir dönemdeyiz ve yerdeyiz.

"MEZARLIK BÜYÜKŞEHİR FLAMALARIYLA SÜSLENİYORSA BU AYIP BİR ŞEYDİR"

Burası siyasetin bu denli yapılacak bir yeri değildir, Ankara'da yapabilirsiniz. Eğer Kılıçdaroğlu gelecek diye mezarlık büyükşehir flamalarıyla süsleniyorsa bu ayıp bir şeydir. Biz bazen kendi kendimize şunu eksik yapıyorsunuz diyoruz, kendi içimizde bu tartışmaları yapıyoruz. Bu desteğe ihtiyaç var."