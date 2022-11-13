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Soylu'dan kendisine "Bu kafa çökmekle kurtulur mu?" diyen Türkkan'a zehirzemberek yanıt: Aşağılıksın

Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çök-kapan-tutun" tatbikatı sırasındaki fotoğrafını paylaşarak, "Bu kafa çökmekle kurtulur mu?" diyen İYİ Partili Lütfü Türkkan'a, "Şehit ailesine küfreden aşağılık, geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu" diye yanıt verdi.

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün ülke genelinde gerçekleştirilen "Çök-kapan-tutun" tatbikatı sırasındaki görüntüsünü paylaşarak, "Bu kafa çökmekle kurtulur mu?" diye yazdı.

SOYLU'DAN YANIT GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Türkkan'ın bu paylaşımına cevap gecikmedi. Soylu, Türkkan'a sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

"ŞEHİT AİLESİNE KÜFÜR EDEN AŞAĞILIK"

Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Şehit ailesine küfreden aşağılık, geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu, sizi Sevgi Hastanesi paklar."

Soylu'dan kendisine 'Bu kafa çökmekle kurtulur mu?' diyen Türkkan'a zehirzemberek yanıt: Aşağılık

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Lütfü Türkkan İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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