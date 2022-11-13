Soylu'dan kendisine "Bu kafa çökmekle kurtulur mu?" diyen Türkkan'a zehirzemberek yanıt: Aşağılıksın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çök-kapan-tutun" tatbikatı sırasındaki fotoğrafını paylaşarak, "Bu kafa çökmekle kurtulur mu?" diyen İYİ Partili Lütfü Türkkan'a, "Şehit ailesine küfreden aşağılık, geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu" diye yanıt verdi.