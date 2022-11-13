Soylu'dan kendisine "Bu kafa çökmekle kurtulur mu?" diyen Türkkan'a zehirzemberek yanıt: Aşağılıksın
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çök-kapan-tutun" tatbikatı sırasındaki fotoğrafını paylaşarak, "Bu kafa çökmekle kurtulur mu?" diyen İYİ Partili Lütfü Türkkan'a, "Şehit ailesine küfreden aşağılık, geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu" diye yanıt verdi.
İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün ülke genelinde gerçekleştirilen "Çök-kapan-tutun" tatbikatı sırasındaki görüntüsünü paylaşarak, "Bu kafa çökmekle kurtulur mu?" diye yazdı.
SOYLU'DAN YANIT GELDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Türkkan'ın bu paylaşımına cevap gecikmedi. Soylu, Türkkan'a sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla cevap verdi.
"ŞEHİT AİLESİNE KÜFÜR EDEN AŞAĞILIK"
Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Şehit ailesine küfreden aşağılık, geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu, sizi Sevgi Hastanesi paklar."