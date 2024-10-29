Üye Girişi
Haberler

Soylu'dan Cumhuriyet'in 101. yıldönümünde Türk savunma sanayisinin mimarı Nuri Killigil Paşa'nın mezarına ziyaret

Soylu'dan Cumhuriyet'in 101. yıldönümünde Türk savunma sanayisinin mimarı Nuri Killigil Paşa'nın mezarına ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakü'yü işgalden kurtaran Kafkas İslam Ordusu Komutanı ve Türk savunma sanayisinin mimarı Nuri Killigil Paşa'nın mezarını ziyaret etti.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakü'yü işgalden kurtaran Kafkas İslam Ordusu Komutanı ve Türk savunma sanayisinin mimarı Nuri Killigil Paşa'nın mezarını ziyaret etti.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakü'nün işgalden kurtulmasında önemli rol oynayan Kafkas İslam Ordusu Komutanı ve Türk savunma sanayisinin mimarı Nuri Killigil Paşa'nın mezarına bir ziyarette bulundu.

Killigil Paşa'nın mezarına düzenlediği ziyareti sosyal medya hesabında paylaşan Süleyman Soylu, "Nuri Killigil Paşam, Bakü Fatihi. Savunma Sanayii'nin ilk adımını atanlardan. Azerbaycan'dan Filistin'e, Türk dünyasından diyarı İslam'a sevk edecek kalp ve mahareti olan Sütlüce'deki silah fabrikasında meşum bir patlamada arkadaşlarıyla Şehit olan büyük Komutan. Emanetin ehil ellerde. Şehit olduğun patlamadan sonra cenaze namazını kıldırmadılar. Kıldırmayanları da biliyor ve onlarla mücadele ediyoruz. Biz bir taraftan, savunma sanayiinin kahramanları bir taraftan" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu Politika Bakü

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Erdoğan'ın Öcalan çağrısıyla ilgili dikkat çeken çıkış

 İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler

Avrupa ülkesinden İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk askeri anlaşmayı iptal ettiler

 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor

İsrail'in saldırılarına karşı düğmeye bastılar! Bütçe yüzde 200 artırılıyor
Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş

Jandarma, Narin'i bulmak için son çare en olmadık insana başvurmuş
Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? 1 haftalık hamile olduğumuzu nasıl anlarız? Güney Kore Savaşı ne zaman oldu? Bir Gece Masalı oyuncuları kim? 30 Ekim hangi burç? 30 Ekim burç özellikleri ve yükseleni nedir? 29 ekim 2024 Serdal Adalı açıklaması ne? Serdal Adalı açıklamasında ne dedi? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 30 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta , hangi kanalda? 30 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ADANASPOR- ÇORLUSPOR MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor- Çorluspor 1947 maçı şifresiz mi? Canlı izleme linki! Elaziz Belediyespor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Ziraat Türkiye Kupası Elaziz Belediyespor- Konyaspor maç özeti! Discord ne zaman açılacak? 29-30 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.