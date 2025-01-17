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Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

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Bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağını duyuran eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun teröristbaşı Öcalan ile ilgili sözleri büyük ses getirdi. Soylu medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle buluştuğu toplantıda "Denemesi bedava. Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır" ifadelerini kullandı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle buluştu.

ÖCALAN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Dönem sonunda aktif siyaseti bırakacağına yönelik açıklamasıyla toplantıya damga vuran eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri de büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"PKK'YI APO KURMUŞTUR"

DEM Parti'nin İmralı ziyaretiyle başlayan süreç ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerinde etkisinin devam edip etmediğine yönelik değerlendirmeleri sorulan Soylu, "PKK'yı 'Apo' kurmuştur, bütün canilikleri 'Apo' yapmıştır. Kurucu aklının izni olmadan PKK'da hiç kimse bir adım atamaz" ifadelerini kullandı.

"DENEMESİ BEDAVA"

Soylu'nun "Denemesi bedava. Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır" sözleri ise dikkat çekti.

Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıdoç dr aristokrates:

hani ortada örgüt diye bi şey kalmamıştı sayıları 50yi geçmiyordu ayakkabı numaralarını biliyordunuz şimdi neden apoya yalvarıyorsunuz bu millet iyi kanıyor ama:))

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Haber YorumlarıA. Erol:

e hani bitirmiştin kel

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıMurat Sari:

onlarlada mı iş tuttun...

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Akıl vermeye geldin mi dil pabuç gibi Madem o kadar çok iyi biliyordun da İçişleri Bakanı iken neden yapmadın Yemedi mi...

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme11
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Haber Yorumlarıismail Yasin:

sen hala ne konuşuyorsun.. ülkeyi çete devletine dönüştürdün...

Yorum Beğen62
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Haber YorumlarıKemal Çelik:

Apoyu bu kadar iyi tanıyorsan sendede problem var soy isminin hakkını veremiyen adam

Yorum Beğen54
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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

senin bitti kalanlarda ayakkabı numarasına kadar biliniyo dediğin örgütmü

Yorum Beğen53
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Haber YorumlarıMuammer Top:

akıla bak akıla

Yorum Beğen49
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Haber YorumlarıÜmit TV:

hani la sen bitirmiştın örgütü kel

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Haber YorumlarıBud Spencer:

zamanında içişleri bakanı benmişim gibi konuşuyor. yapaydın bu kadar basitse

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