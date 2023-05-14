Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Videoyu paylaşan CHP'li ismin iddiası vahim

Sosyal medyada toplu şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy kullanıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yapan CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir" dedi.

Türkiye bugün sandık başına giderken Şanlıurfa'da çekildiği iddia edilen görüntüler kısa sürede gündem oldu. CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da toplu şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy kullanıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntülerle ilgili bir açıklama yaptı.

"SANDIK KURULU ÜYELERİMİZ DARBEDİLDİ"

Salıcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler Şanlıurfa Harran ilçesi, Minare köyünde çekilmiştir. Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir. Bu arada Şanlıurfa Valisi ve Emniyet Müdürüne ulaşılamamaktadır. Zatıalileri toplantıdadır." ifadeleri yer aldı.

İşte Oğuz Kaan Salıcı'nın o paylaşımı;