Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi komisyonda

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin'in başkanlığında toplandı. Bilgin, kıdem tazminatının kaldırılmasına yönelik çeşitli çıkar çevrelerinin girişimlerinin olduğunu söyleyerek, bu konunun tartışmaya kapalı olduğunu ifade etti.

Kanun teklifinin detaylarına ilişkin bilgi veren Bilgin, doğum izninin artırılmasına ilişkin düzenlemenin yer aldığı teklifin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen ardından komisyona gelmesinin anlamlı olduğunu söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, usul tartışması açarak, kanun teklifinin daha detaylı görüşülmesi için alt komisyon kurulmasını istedi.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, sosyal medyaya ilişkin düzenlemelerin tekliften çıkarılarak Dijital Mecralar Komisyonunda görüşülmesini istedi.

Komisyona verilen arada, Komisyon Başkanı Bilgin ile CHP İzmir Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Ahmet Tuncay Özkan görüşme gerçekleştirdi.

Bilgin, aranın ardından devam eden komisyon toplantısında, sosyal medyaya ilişkin düzenlemelerin yer aldığı maddelerin görüşmelerinde, CHP'li Yaman'ın önergesinin değerlendirileceğini söyledi.

Daha sonra CHP'nin "anayasaya aykırılık" önergesi görüşülerek reddedildi.

Komisyonda, teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk sunum yapıyor.