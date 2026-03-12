Haberler

Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi komisyonda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin'in başkanlığında toplandı. Bilgin, kıdem tazminatının kaldırılmasına yönelik çeşitli çıkar çevrelerinin girişimlerinin olduğunu söyleyerek, bu konunun tartışmaya kapalı olduğunu ifade etti.

Kanun teklifinin detaylarına ilişkin bilgi veren Bilgin, doğum izninin artırılmasına ilişkin düzenlemenin yer aldığı teklifin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen ardından komisyona gelmesinin anlamlı olduğunu söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, usul tartışması açarak, kanun teklifinin daha detaylı görüşülmesi için alt komisyon kurulmasını istedi.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, sosyal medyaya ilişkin düzenlemelerin tekliften çıkarılarak Dijital Mecralar Komisyonunda görüşülmesini istedi.

Komisyona verilen arada, Komisyon Başkanı Bilgin ile CHP İzmir Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Ahmet Tuncay Özkan görüşme gerçekleştirdi.

Bilgin, aranın ardından devam eden komisyon toplantısında, sosyal medyaya ilişkin düzenlemelerin yer aldığı maddelerin görüşmelerinde, CHP'li Yaman'ın önergesinin değerlendirileceğini söyledi.

Daha sonra CHP'nin "anayasaya aykırılık" önergesi görüşülerek reddedildi.

Komisyonda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyonda, teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk sunum yapıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide

Jandarmanın 7/24 nöbet tuttuğu baraj
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
ABD İran uçaklarını imha etti! Açıklamalar art arda geldi

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide

Jandarmanın 7/24 nöbet tuttuğu baraj
Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor

Markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor