Sosyal medyadaki akıma 'Hasret' paylaşımıyla katılan Başak Demirtaş'a şehit kızından gönderme

3 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, tek kelimelik tweet akımına "Hasret" yazarak katıldı. Başak Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayan şehit kızı ise bu paylaşıma "Babam" karşılığını verdi.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden başlayan tek kelimelik tweet akımına dünya genelinde pek çok kişi katıldı. Tek kelimelik tweet akımı (One Word Challange), CNN'in resmi hesabından atılan bir tweet ile başladı. CNN, son dakika anlamına gelen "breaking news" paylaşımı yaptı. Paylaşımın ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı tek kelimelik tweet atmaya başladı.

"HASRET" YAZDI

Türkiye'den de siyaset ve sanat dünyasından pek çok isim yaptıkları paylaşımlarla bu akıma katıldı. Bu isimlerden biri de Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş oldu. Demirtaş sosyal medya hesabından eşine olan özlemini işaret eden "Hasret" kelimesini yazıp paylaştı.

ŞEHİT KIZINDAN "BABAM" YANITI

Demirtaş'ın paylaşımına kısa süre içerisinde dikkat çeken bir yanıt geldi. 2019'da Mardin Nusaybin'de esnaflık yapan babası Mehmet Şirin Demir, YPG'nin sınır ötesinden attığı havanların isabet etmesi sonucunda şehit olan Gazeteci Gülay Demir, Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayıp "Babam" yazdı. O tweet kısa sürede onlarca beğeni aldı.