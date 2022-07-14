Sosyal medyada ilginç 'iç çamaşırı' polemiği! Bakan Varank, İYİ Partili isme böyle yanıt verdi

Twitter hesabında kendini 'İYİ Parti Mahalle Başkanı' olarak tanıtan Serhat Seçilmiş adlı kullanıcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 2021 yılında "Biz açtık!" notuyla paylaştığı bir videoya yanıt verdi.

"İÇİNDEKİ DONUN MARKASINA BAK ÖNCE"

Bakan Varank'ın, yapılan yatırımları anlattığı videoyu paylaşan Seçilmiş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Anlat anlat heyecanlı oluyor! Giydiğimiz donun lastiğini bile ithal ederken önündeki kağıttan okuyacağına içindeki donun markasına bak ilk önce!"

"MÜSAADENİZLE CEVAP VERECEĞİM"

Bakan Varank, Seçilmiş'in tepkisini karşılıksız bırakmadı. Varank da Seçilmiş'in gönderisini kendi hesabından paylaşarak şöyle yanıt verdi: "Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyonda milyarlarca dolar dış ticaret fazlası verdiğini bilmeyecek kadar cahil, terbiyeden de nasibini almamış bu İYİ Parti mahalle başkanına müsaadenizle cevap vereceğim...

Jiber: Diyarbakır firması.

Blackspade: İzmir firması"

İşte Bakan Varank'ın o paylaşımı;