Sorgun Belediye Başkanı: Delibaş Deresi ıslah edilecek

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçenin iki büyük deresinden biri olan Delibaş Deresi'nin, DSİ tarafından ıslah edileceğini belirtti.

DSİ Bölge Müdürü Okan Bal ve beraberindeki heyetin Sorgun'u ziyareti sırasında konu ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Ekinci, "Bu derenin bazı bölümlerinde belediyemizce ıslah çalışması ile kenarlarına park ve yürüyüş yolları yapılmıştı. Derenin Aydınlıkevler Mahallesi kısmının DSİ tarafından ıslah edilmesi konusunda anlaşma sağladık." dedi.

Ekinci, Delibaş Deresi'nin şiddetli yağışlarda büyük tehlike arz ettiğini, ıslah çalışmasıyla ilçenin taşkınlardan korunacağını belirtti.