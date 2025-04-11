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Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu

Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu
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Son seçimi nokta atışı bilen SONAR Araştırma şirketi Mart 2025 tarihli siyasi eğilimler anketini yayınladı. Ankette CHP'nin AK Parti'ye 6 puan fark attığı görüldü. Son 3 aylık ortalamada da CHP'nin oyunu istikrarlı biçimde artırdığı tabloya yansıdı.

Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma'nın yalnızca VIP abonelere gönderdiği anket sonuçları dikkat çekti. Katılımcılara, "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltilirken; CHP diyenlerin oranı yüzde 36,6 olurken AK Parti diyenlerin oranı yüzde 30,4 oldu.

CHP FARKI YÜZDE 6'NIN ÜZERİNE ÇIKARDI

Özlem Gürses ise Sözcü TV'deki Para Politika programında ekranlara gelen ankette CHP ile AK Parti arasında yüzde 6,2 puan fark dikkat çekti. CHP'nin son 3 ayda oyunu artırdığı göze çarparken AK Parti'de dalgalı bir seyir görülüyor.

SONAR Araştırma: CHP, AK Parti'ye 6 Puan Fark Attı

MHP'DE 3 AYDA 2 PUANA YAKIN DÜŞÜŞ

Ocak ayında yüzde 8,3 oy desteğine ulaşan MHP, Şubat ayında 7,3'e Mart ayında ise 6,7'ye düştü. Böylece ankete göre MHP baraj altında kaldı. MHP yalnızca 2 ayda yüzde 1,6 oranında destek kaybı yaşadı.

SONAR Araştırma: CHP, AK Parti'ye 6 Puan Fark Attı

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

bütün anketler nedense MHP yi düşürüyor ama seçimlerde hiç öyle olmuyor. Meral gelince MHP bitti demişlerdi, Meral bitti MHP bitmedi ! MHP bir dava partisidir, Ali gider Veli gelir, ama dava bakidir..Allah Türklüğe zeval vermesin !

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Haber YorumlarıOnur Yener:

Allah'ın laneti CHP diyenlerin üzerine olsun...

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Haber YorumlarıMengele:

Bu millet halen akp ye oy verirse bir sorun var bunlar akli dengesi bozuk demek hemen bakirköy'e

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Haber Yorumlarıdeniz merdan:

her türlü bot grupla ilişkili olup, yunan seviciliğinde zirvede olan, israil'e tek sözü olmayıp yolsuzluk iddiası ile tutuklanan birisini savunan parti mi birinci olacak? lgbt destekçisi olup aynı zamanda geleneklerini yok etmeye yeminli siyasileri olan parti mi birinci olacak? haberler sitesi ibretlik durumdasınız? evet bu bir haber fakat niyetiniz başlığınızda ayen beyan olmuş.

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Haber YorumlarıMehmet Ttt:

E olacak o kadar. Yıllardır uçuyoruz, yükseliyoruz az sabır diye diye kötüleşmeden başka bişey görmedi bu millet. Yeter artık bırakın bu milletin yakasını

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Haber YorumlarıSahin Geçer:

Avşar oğlu bu mesajı bir yerlere kaydet MHP ilk seçimlerde AKP ile ortak seçime girmezse eğer barajı bile geçemeyecek Türk milliyetçiliğini siyasal İslamcıların oyuncağı haline getirdiniz

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Haber YorumlarıSelim Güler:

Yalan Anket chpnin Oylari % 20 yi gecsin adimi degistiririm.Ak Partinin oylari % 45 den yukari

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Haber YorumlarıHarpoon:

bırak bu yandaş haberleri, cumhurbaşkanlığı seçiminde de açık ara birinciydi sonra ne oldu.. yandaşlarızla anket yapıp kitlenizi mağdur ediyorsunuz. halk TV ye sozcuye sorarsan yüzde 90 ile chp birinci parti sen de onlara katilmissin

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

valla cumhur kardesler hala bu kadar oy aliyorsa, pes

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"AVŞAR OĞLU" na CEVAP VERİYORUM : Kuran'ı "OKUMADIĞIN" nasıl da belli oluyor !!!..... Şimdi git NİSA SURESİ'nin 93. Ayeti'ni oku ve Adana-Ceyhan'dan AKP'yle, "RECEP" le birlikte İSRAİL'E YOLLADIĞINIZ PETROL yüzünden, Ahiret Günü başınıza gelecekleri düşün !!!......

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