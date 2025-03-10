FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı

Kaset kumpasçısı evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı
Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

Mesajlaştığı arkadaşının ifadesi: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş

Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu aynı şekilde öldürülmüş

Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhalefetin erken seçim çağrılarının gölgesinde dikkat çeken bir seçim anketi yayınlandı. 26 şehirde 1390 katılımcıyla yapılan araştırmadan CHP yüzde 29,3 ile birinci parti çıkarken onu yüzde 28,9 ile AK Parti takip etti. DEM Parti ise barajı aşan partiler arasında oyunu artıran tek parti oldu.

Seçmenlere yöneltilen "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, siyaset sahnesinde önemli değişimlere işaret ediyor.

CHP BİRİNCİ PARTİ ÇIKTI

Anket sonuçlarına göre CHP, yüzde 29,3'lük oy oranıyla birinci parti oldu. Ancak bu oran, bir önceki ankete kıyasla yüzde 0,2'lik bir düşüş gösterdi.

Ak Parti ise yüzde 28,9 ile ikinci sırada yer aldı. AK Parti'nin bir önceki anket sonucunda yüzde 29,1 olan oy oranındaki düşüş dikkat çekti.

DEM PARTİ OYUNU ARTIRAN TEK PARTİ

MHP'nin oy oranı yüzde 8,3 olarak ölçülürken, bir önceki ankette bu oran yüzde 8,6 seviyesindeydi. Öte yandan, DEM Parti ise barajı aşan partiler arasında oyunu artıran tek parti oldu. Partinin oy oranı yüzde 7,8'e yükselirken, önceki anket sonucuna göre 0,3 puanlık bir artış kaydedildi.

ZAFER PARTİSİ YÜZDE 5 ALMAYI BAŞARDI

Yüzde 7 seçim barajına en fazla yaklaşan parti, yüzde 5,0 oy oranıyla Zafer Partisi oldu. Onu yüzde 4,9 ile Yeniden Refah Partisi takip etti. İYİ Parti ise yüzde 4,5'lik oy oranıyla bu iki partinin hemen arkasında yer aldı.

Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 2,2 olurken, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,9'da kaldı. Yerli ve Milli Parti yüzde 1,6, Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,5, Anahtar Parti yüzde 1,3 ve DEVA Partisi ise yüzde 1,2 oy oranına ulaştı. Diğer partileri tercih edenlerin oranı ise yüzde 1,5 olarak kaydedildi.

Anket sonuçları, seçimlerin kaderini belirleyecek kritik hamlenin, yükselişte olan partileri yanına çekmekten geçtiğini gösteriyor. Siyasi partilerin önümüzdeki süreçte nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
img

Durdurulamıyor! Yine tarihe geçti
img

Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu aynı şekilde öldürülmüş
img

Tarih belli oldu! Aile hekimleri, Türkiye genelinde iş bırakıyor
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Yanlış hamleler yapıp halkı fakirleştirip, yandaşını zengin eden, ülkeyi mülteci kampına çeviren, torpili aleni hale getiren, liyaketi yok sayan ve en önemlisi bunlarda yetkice sorumlu tek parti var. iş tuttukları hangi parti yada vekil olursa olsun halk bunları görneli. .Yoksa açlık halkın vatandaşın kanını emmeye devam edecek Bop başkanı ve ortakları.

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Haberi grafik ile verseniz ne olur? Okuyucuya saygi.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx8p6sc6ztv:

akıllı ol ey müslüman seni bu haberle yanıltıp yönlendiriyorlar. Saadet Partisi nerede?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErol Birol :

Akp nin 2. Parti olması bence imkansız.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNur Zo:

Bu anketiniz çok inandırıcı gelmedi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun 'Malvarlıklarına el koymuşlar' dediği kişiler bakın kim çıktı

"Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği 3 kişi bakın kim çıktı
Okan Buruk bir zamanlar vazgeçemediği yıldız futbolcunun varlığını bile unuttu

Bir zamanlar vazgeçemediği yıldız futbolcuyu silip attı
Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza

Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Türkiye'de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı

Türkiye'de tam 5 sezon forma giymişti! Ülkesinde hırsız oldu
Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı

1 maç daha kaybederlerse küme düşecekler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.