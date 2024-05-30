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Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

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26 ilde 24-28 Mayıs tarihleri arasında yapılan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı. CHP'nin yüzde 31.5 ile birinci parti çıktığı ankette AK Parti yüzde 30.6 ile ikinci sırada kaldı. Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturduğu İYİ Parti'deki çöküş ise devam ediyor.

31 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti'nin kuruluşundan bu yana ilk kez seçimlerden ikinci parti olarak çıkması siyaset arenasında taşları yerinden oynattı. Alınan bu sonucun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partide köklü bir değişim yapması beklenirken 26 ili kapsayan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı.

CHP BİRİNCİ PARTİ KONUMUNDA

ASAL Araştırma tarafından 24-28 Mayıs tarihleri arasında yapılan seçim anketinde CHP yüzde 31.5 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 30.6 ile ikinci sırada kaldı. MHP'nin yüzde 10.1'lik kesimin desteğini aldığı ankette DEM Parti 9.6, Yeniden Refah ise 5.7'lik kesimden destek aldı.

İYİ PARTİ'DE KAN KAYBI SÜRÜYOR

Meral Akşener'in görevi bırakmasının ardından Musavat Dervişoğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturduğu İYİ Parti'de ise kan kaybı devam ediyor. Bir dönem yüzde 15'lere kadar yükselen İYİ Parti'nin yapılan son ankette yüzde 3.9'lara kadar düşmesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte anketten çıkan sonuç;

  • CHP:%31.5
  • AK Parti:%30.6
  • MHP:%10.1
  • DEM Parti:%9.6
  • Yeniden Refah:%5.7
  • İYİ Parti:%3.9
  • Zafer Partisi:%3.2
  • Türkiye İşçi Partisi:%1.6
  • Diğer:%3.8
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Ahmet AKGÜL:

akp artık 1 dönem ara vermeli. çırpındıkça batıyor

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Bükücü:

AK Parti'de de çöküş olsa keşke. Yüzde 3'lere düşmese de yüzde 20-25'lere düşse yeterli

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Dogukan Celik:

Emekli bitirdi akpartiyi tek gerçek bu güven bitti artik

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

MHP normal şartlarda 4-5 ama olsun bilgisayar işleriyle destekler ile 10 oluyor.

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SAMET TEMAS:

yarın seçim olsa akp yine birinci parti olur bırakın bu işleri

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Serkan Şenol:

Asal akp nin kurdurduğu bir araştırma şirketi o bile 2 parti diyorsa

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vatandaş:

Genel seçim havasına girilince Ak parti %35 lere CHP %25 lere ulaşır yine.

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