Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

31 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti'nin kuruluşundan bu yana ilk kez seçimlerden ikinci parti olarak çıkması siyaset arenasında taşları yerinden oynattı. Alınan bu sonucun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partide köklü bir değişim yapması beklenirken 26 ili kapsayan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı.

CHP BİRİNCİ PARTİ KONUMUNDA

ASAL Araştırma tarafından 24-28 Mayıs tarihleri arasında yapılan seçim anketinde CHP yüzde 31.5 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 30.6 ile ikinci sırada kaldı. MHP'nin yüzde 10.1'lik kesimin desteğini aldığı ankette DEM Parti 9.6, Yeniden Refah ise 5.7'lik kesimden destek aldı.

İYİ PARTİ'DE KAN KAYBI SÜRÜYOR

Meral Akşener'in görevi bırakmasının ardından Musavat Dervişoğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturduğu İYİ Parti'de ise kan kaybı devam ediyor. Bir dönem yüzde 15'lere kadar yükselen İYİ Parti'nin yapılan son ankette yüzde 3.9'lara kadar düşmesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte anketten çıkan sonuç;