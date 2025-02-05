Seçimi doğru tahmin eden anket şirketi sordu! Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yakın sonucu veren şirket olan BETİMAR Araştırma, yaptığı son ankette, seçmenlere "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye sordu.

MANSUR YAVAŞ ÖNDE

BETİMAR'ın anketine göre seçmenler "Sizce muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusunda yüzde 28.4 oranında Mansur Yavaş'ı tercih etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 21,2 oranla ikinci sırada yer aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 4 oran ile üçüncü sırada kendine yer buldu.

OY EĞİLİMİ DE SORULDU

Seçmenlere ayrıca, " Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel aday olursa oy verir misiniz?" diye soruldu. Cevap yüzdeleri favori adayın Mansur Yavaş olduğunu ortaya koydu.

CHP'DE ÖNSEÇİM TARTIŞMASI

CHP'de cumhurbaşkanı adayını tespit için yapılacak ön seçim tartışılıyor. MYK öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş'tan, "Aday belirlemek için çok erken olduğu düşüncesindeyim" çıkışı geldi. Özel'in, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirleneceğini açıklayıp, sürecin birkaç ay içinde tamamlanacağı mesajı vermesinin ardından kulislere Yavaş'ın bu karardan rahatsız olduğu, hatta ön seçime girmeme yönünde bir karar alabileceği iddiaları yansımıştı. Yavaş, dün katıldığı bir etkinlik sonrası basın mensuplarının soruları üzerine ilk kez konuya ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, ön seçim sorusuna, "Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken, adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim" yanıtını verdi. Yavaş, "Erken dediniz ama önseçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına gelir mi?" sorusu üzerine ise, "Öyle bir şey yok. Sadece adaylığı erken buluyorum" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı almasına destek vererek, "Açıkçası şu anda partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim tarihidir, demokratik devrimdir" ifadelerini kullandı.