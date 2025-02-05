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Seçimi doğru tahmin eden anket şirketi sordu! Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

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CHP'de ön seçimle partinin cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci tartışılırken dikkat çeken bir anket yayınlandı. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında önseçim konusunda fikir ayrılığı yaşanırken ankette iki adayın sıralaması dikkat çekti.

Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yakın sonucu veren şirket olan BETİMAR Araştırma, yaptığı son ankette, seçmenlere "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye sordu.

MANSUR YAVAŞ ÖNDE

BETİMAR'ın anketine göre seçmenler "Sizce muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusunda yüzde 28.4 oranında Mansur Yavaş'ı tercih etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 21,2 oranla ikinci sırada yer aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 4 oran ile üçüncü sırada kendine yer buldu.

Son seçim anketinden çarpıcı sonuç: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

OY EĞİLİMİ DE SORULDU

Seçmenlere ayrıca, " Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel aday olursa oy verir misiniz?" diye soruldu. Cevap yüzdeleri favori adayın Mansur Yavaş olduğunu ortaya koydu.

Son seçim anketinden çarpıcı sonuç: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

CHP'DE ÖNSEÇİM TARTIŞMASI

CHP'de cumhurbaşkanı adayını tespit için yapılacak ön seçim tartışılıyor. MYK öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş'tan, "Aday belirlemek için çok erken olduğu düşüncesindeyim" çıkışı geldi. Özel'in, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirleneceğini açıklayıp, sürecin birkaç ay içinde tamamlanacağı mesajı vermesinin ardından kulislere Yavaş'ın bu karardan rahatsız olduğu, hatta ön seçime girmeme yönünde bir karar alabileceği iddiaları yansımıştı. Yavaş, dün katıldığı bir etkinlik sonrası basın mensuplarının soruları üzerine ilk kez konuya ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, ön seçim sorusuna, "Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken, adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim" yanıtını verdi. Yavaş, "Erken dediniz ama önseçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına gelir mi?" sorusu üzerine ise, "Öyle bir şey yok. Sadece adaylığı erken buluyorum" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı almasına destek vererek, "Açıkçası şu anda partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim tarihidir, demokratik devrimdir" ifadelerini kullandı.

Seçimi doğru tahmin eden anket şirketi sordu! Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıufuk kurt:

bu salak millet yine gider erdoğanı seçer hem seçer hem ağlar maaşlar az zamlar vergiler çok açız hem aç die ağlar hem oy verir başa getirir biz akıllanmayız

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Bence Ümit Özdağ olmalı. Ceza evinden güzel yönetir. :DDDD :DDD :DDD :DDDD :DDD :DDD

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Haber YorumlarıÖMER CAN:

Mansur silme götürür fakat CHP yine de aday göstermez.

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Haber YorumlarıEnver Soran:

Seçimmi var ???

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Haber Yorumlarıyakup-dadas:

4sene sonra olacak seçimi şimdi neden konuşuyoruz anlayamadım

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Haber YorumlarıKöksal Aktaş:

bunlarda erkenden gelin güvey oluyor be

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Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Birincisi Mansur Yavaş Ankara'yı bırakıp cumhurbaşkanı adayı olamaz çünkü Mansur yavaş'tan sonra Ankara'yı kazanacak adam yok İkincisi Mansur Yavaş gittiği andan itibaren Ankara AK Parti'nin eline geçer demek üçüncüsü CHP'nin de işine gelmez Ankara'yı elinde bulundurduktan sonra Ankara'yı kaybettikten sonra tabii Ankara'yı kaybedecek Yani anlayacağınız Mansur Yavaş aday olursa Ankara CHP'nin elinden kayar gider AK Parti'ye hediye olur Kürtlere ettiği o kadar ağır laftan sonra Aday yapmazlar

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Haber YorumlarıİHSAN KUL :

büyük beklentiler büyük hayal kırıklıkları yaşatır,ben devlet memuruyum kurumda bir yönetici değişeceği zaman iyi oldu bu gitti, gelecek kişi ile ilgili olarak tanıyorsa çok iyidir daha rahat edeceğiz tanımıyorsa bundan kötü olamaz diyenlerin yeni kişi ile ilk olarak kendilerinin ters düştüğünü gördük,atalar boşuna dememiş gelen gideni aratır diye,elbet bir gün sizin görüşünüze de uygun bir yönetici gelecek ama çok bir şey değiştiğini göremeyeceksiniz

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Muhalefetin iktidar olmak gibi bir derdi yok bence, ankette en az oy kiminse gider onu CB adayı yaparlar.

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Haber YorumlarıNolacaktıki:

Geçen seçimde olduğu gibi yine RTE nin kazanması için ellerinden geleni yapacaklarını tahmin ediyorum,ya İmamoğlu nu seçerler ya da özgür özel kendisi olur

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