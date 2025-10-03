Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Listede Kılıçdaroğlu ve İnce de yer aldı

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Listede Kılıçdaroğlu ve İnce de yer aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhalefetin erken seçim çağrıları altında yapılan son anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. "Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda CHP'nin adayı sizce kim olmalı?" sorusunun yöneltildiği anketten Mansur Yavaş yüzde 39,5 ile birinci çıkarken onu yüzde 12 ile Özgür Özel takip etti. Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin sayısı yüzde 4,2'de kalırken Muharrem İnce yüzde 0,8 ile anketten 4'üncü çıktı.

Türkiye'de son dönemde muhalefetten yükselen erken seçim çağrılarına iktidar kanadı seçimlerin zamanında yapılacağı yönünde yanıtlar verirken, yapılan son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı.

SON ANKETTE İLGİNÇ SONUÇLAR

ASAL Araştırma 2 bin katılımcıya "Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda CHP'nin adayı sizce kim olmalı?" sorusunu yöneltti.

YAVAŞ YÜZDE 39,5 İLE ZİRVEDE

Anketten yüzde 39,5 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş birinci çıkarken onu yüzde 12 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel takip etti.

İNCE'YE DESTEK YOK DENECEK KADAR AZ

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da ankette yüzde 4,2 ile üçüncü sırada yer alırken, Muharrem İnce yüzde 0,8 ile onu takip etti.

FİKRİ OLMAYANLAR ANKETE DAMGA VURDU

Başka bir ismin aday olmasını isteyenlerin oranı yüzde 6 ile dikkat çekerken, fikri olmayanların oranının da yüzde 27,3 olduğu görüldü.

İşte sonuçlar;

• Mansur Yavaş: %39.5

• Özgür Özel: %12.0

• Kemal Kılıçdaroğlu: %4.2

• Muharrem İnce: %0.8

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Listede Kılıçdaroğlu ve İnce de yer aldı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı

MİT, MOSSAD casusu Türk'ü yakaladı! İşte aldığı para
Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam keyif kaçıracak

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam keyif kaçıracak
DSÖ açıkladı: Kolera salgını 23 ülkeye yayıldı, 4 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti

Salgın 23 ülkeye yayıldı, binlerce kişi hayatını kaybetti
Cezaevinden çıkan Güran ailesi üyeleri, Narin'in mezarını ziyaret etti

Cezaevinden çıkan Güran ailesi üyelerinin ilk işi bu oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'u da sallayan deprem sonrası uykuları kaçıracak açıklama

İstanbul'u da sallayan deprem sonrası uykuları kaçıracak açıklama
Meclis açılışına damga vuran fotoğrafa Erdoğan'dan ilk yorum

"Siyasette yeni dönem" diye paylaşılan fotoğrafa Erdoğan'dan ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.