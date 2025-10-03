Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Listede Kılıçdaroğlu ve İnce de yer aldı

Türkiye'de son dönemde muhalefetten yükselen erken seçim çağrılarına iktidar kanadı seçimlerin zamanında yapılacağı yönünde yanıtlar verirken, yapılan son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı.

SON ANKETTE İLGİNÇ SONUÇLAR

ASAL Araştırma 2 bin katılımcıya "Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda CHP'nin adayı sizce kim olmalı?" sorusunu yöneltti.

YAVAŞ YÜZDE 39,5 İLE ZİRVEDE

Anketten yüzde 39,5 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş birinci çıkarken onu yüzde 12 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel takip etti.

İNCE'YE DESTEK YOK DENECEK KADAR AZ

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da ankette yüzde 4,2 ile üçüncü sırada yer alırken, Muharrem İnce yüzde 0,8 ile onu takip etti.

FİKRİ OLMAYANLAR ANKETE DAMGA VURDU

Başka bir ismin aday olmasını isteyenlerin oranı yüzde 6 ile dikkat çekerken, fikri olmayanların oranının da yüzde 27,3 olduğu görüldü.

İşte sonuçlar;

• Mansur Yavaş: %39.5

• Özgür Özel: %12.0

• Kemal Kılıçdaroğlu: %4.2

• Muharrem İnce: %0.8