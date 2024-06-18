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Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın

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CHP'nin yüzde 37.7 ile birinci parti çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 3.5 ay geçti. Erken seçim iddialarının gündeme geldiği şu günlerde yapılan bir anketin sonuçları ise dikkat çekti. Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz?" sorusunun yöneltildiği ORC'nin son anketinden yüzde 33,2 ile CHP birinci çıkarken onu yüzde 30,6 ile AK Parti takip etti. Anketten 3'üncü çıkan parti ise yüzde 10,9 ile MHP oldu.

31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 3.5 ay geçmesine rağmen erken seçim iddiaları gündemdeki yerini koruyor. CHP'nin yüzde 37.7 ile birinci parti çıktığı seçimlerin ardından yapılacak bir anketten çıkacak sonuçlar merak konusu olurken, ORC anket katılımcılarına "Bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz?" sorusunu yöneltti.

ANKETE 6 BİNE YAKIN KİŞİ KATILDI

10-14 Haziran tarihinde 5 bin 620 kişi ile yüz yüze yapılan anketten yüzde 33,2 ile CHP birinci çıkarken, AK Parti'nin yüzde 30,6 ile 2. sırada yer aldığı görüldü.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın

İYİ PARTİ 6. SIRADA YER ALDI

Cumhur İttifakı'nın paydaşlarından MHP ise ankette yüzde 10.9 ile 3. sırada yer aldı. DEM Parti'nin yüzde 9,7 ile 4. parti çıktığı ankette İYİ Parti'nin ise yüzde 4,2 ile 6. parti olduğu görüldü.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (4)

Kalkan:

Seçimde verdiği sözler yerine gelmediği için güven kalmadı akparti çöküş başladı. Seçim kazanmak için sözler havada kaldı.

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Yüksel Kocadağ:

Anket 41 e 28 şu anda DNS anketine göre ORC iyimser davranmış Aka

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2
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Metin Tosun:

3 puan çoook az çoook fazla fark olmali ve akp belasi YOK OLMALI

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Yalçın Yılmaz:

Gazan Mübarek Olsun YİĞİDİM Yüce ALLAHIM Senden Ve Kahraman Şanlı ORDUMUZDAN Razı Olsun BAŞKOMUTANIM

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