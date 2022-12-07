Son seçim anketinde büyük sürpriz! MHP'nin oy oranı hiç bu seviyeyi görmemişti

Artıbir Araştırma tarafından yapılan seçim anketinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 30.4, CHP'nin oy oranı yüzde 27.9, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 14.7 olarak belirlendi. HDP'nin yüzde 11.8'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada MHP'nin ise 5.4'te kalması dikkat çekti.

Partiler seçim çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Artıbir Araştırma yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırmada en büyük sürpriz MHP'nin oy oranındaki düşüş oldu.

%30.4 AKP

%27.9 CHP

%14.7 İYİP

%11.8 HDP

%5.4 MHP

%4.8 DEVA

%1.3 GP

%1.2 SP

%1.1 BTP

%0.8 ZP

%0.3 YRP

%0.3 MP