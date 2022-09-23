Son seçim anketi yine ses getirecek! AK Parti ve CHP arasındaki farktan sonra ittifaklar arasında da makas hayli daraldı

Aksoy Araştırma'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ankette AK Parti ile CHP arasındaki fark, 0.6 olarak şekillenmişti. Bu araştırmadan sonra PİAR Araştırma'nın açıkladığı ankete ise ittifaklar arası fark damga vurdu. Ankette Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark 2 puan olarak kaydedildi.

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, anketlerde hangi partinin yüzde kaç oy aldığını da eskisinden daha fazla merak etmeye başladı. Aksoy Araştırma'dan sonra anket sonuçlarını açıklayan şirket ise PİAR Araştırma oldu.

PARTİLER ARASI FARK ÇOK KONUŞULDU

Aksoy Araştırma'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ankette Ak Parti'nin yüzde 29.7, CHP'nin de yüzde 29.1 oranında oy alması ve iki parti arasındaki farkın yüzde 0.6 olması hayli konuşuldu.

İTTİFAKLAR ARASI FARK DA ÇOK AZ

Aksoy'un anketinin yankısı devam ederken, bu sefer de PİAR Araştırma'nın anketi dikkat çekti. Ankette AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 37.7 alırken, CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 39.3 bandında oy aldı.

15-18 EYLÜL ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

PİAR Araştırma 15-18 Eylül tarihleri arasında "Türkiye Siyaset Gündemi" adı altında gerçekleştirilen araştırmada, vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirdiniz?" sorusunu yöneltti.

ZAFER PARTİSİ'NİN OYLARI DA DİKKAT ÇEKTİ

Son araştırmaya göre AK Parti'nin oylarının yüzde 29.1 olduğu görüldü. CHP'nin oyları ise yüzde 28.1 oldu. İYİ Parti yüzde 11.2 seviyesinde oy alırken, HDP yüzde 10.6 oy aldı. MHP'nin oyları bu ankette yüzde 8.6 oldu. Zafer Partisi'nin oylarının yüzde 3.5 olması ise dikkat çekti.

İşte anket tablosu: