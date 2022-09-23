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Son seçim anketi yine ses getirecek! AK Parti ve CHP arasındaki farktan sonra ittifaklar arasında da makas hayli daraldı

Politika Haberleri

Aksoy Araştırma'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ankette AK Parti ile CHP arasındaki fark, 0.6 olarak şekillenmişti. Bu araştırmadan sonra PİAR Araştırma'nın açıkladığı ankete ise ittifaklar arası fark damga vurdu. Ankette Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark 2 puan olarak kaydedildi.

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, anketlerde hangi partinin yüzde kaç oy aldığını da eskisinden daha fazla merak etmeye başladı. Aksoy Araştırma'dan sonra anket sonuçlarını açıklayan şirket ise PİAR Araştırma oldu.

Aksoy Araştırma'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ankette Ak Parti'nin yüzde 29.7, CHP'nin de yüzde 29.1 oranında oy alması ve iki parti arasındaki farkın yüzde 0.6 olması hayli konuşuldu.

Aksoy'un anketinin yankısı devam ederken, bu sefer de PİAR Araştırma'nın anketi dikkat çekti. Ankette AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 37.7 alırken, CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 39.3 bandında oy aldı.

PİAR Araştırma 15-18 Eylül tarihleri arasında "Türkiye Siyaset Gündemi" adı altında gerçekleştirilen araştırmada, vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirdiniz?" sorusunu yöneltti.

Son araştırmaya göre AK Parti'nin oylarının yüzde 29.1 olduğu görüldü. CHP'nin oyları ise yüzde 28.1 oldu. İYİ Parti yüzde 11.2 seviyesinde oy alırken, HDP yüzde 10.6 oy aldı. MHP'nin oyları bu ankette yüzde 8.6 oldu. Zafer Partisi'nin oylarının yüzde 3.5 olması ise dikkat çekti.

İşte anket tablosu:

Son seçim anketi yine ses getirecek! AK Parti ve CHP arasındaki farktan sonra ittifaklar arası fark da hayli ilginç

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Millet İttifakı İYİ Parti AK Parti Türkiye MHP Politika Güncel Haberler

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