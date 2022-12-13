Son olarak 9 Kasım'da görüşmüşlerdi! Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz zirve
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Son olarak 9 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelen iki liderin bugünkü görüşmede güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından devlet başkanları zirvesine katılmak için Türkmenistan'a gidecek.
Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.
Bugün saat 16.00'da gerçekleşecek görüşmede iki liderin güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretin ardından ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'a gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli son olarak 9 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelmişti.