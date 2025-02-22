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Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

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AK Parti, 23 Şubat'ta yapılacak kongre öncesi kabine değişikliği iddialarıyla gündemde. Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Eski isimler yeniden gelebilir" açıklamasıyla değişim sinyali verdi. Kulislere yansıyan son bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bazı bakanlar ile görüşüp kendilerine teşekkür ettiği belirtildi.

Ak Parti 23 Şubat'ta yapılacak kongreye hazırlanırken, gözler olası kabine değişimine çevrilmiş durumda. Siyaset kulislerinde günlerdir hangi bakanların gideceği, yerine kimlerin geleceği konuşuluyor.

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Kulisler hareketliyken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Kandemir, "AK Parti'nin en büyük gücü 23 senelik hikayesinde belki dünya siyasal hareketinin en tecrübeli, kritik anları yönetmiş çok nitelikli bir kadro biriktirmiş olması. Eski isimler yeniden gelebilir. Bu bizim zenginliğimiz." dedi.

"GÖVEVİ DEVREDENLER DE ALANLAR DA SON DERECE COŞKULU"

"Cumhurbaşkanımızın nasıl bir kadro kuracağını hep birlikte göreceğiz" diyerek değişim yapılacağını belirten Kandemir, şunları söyledi; "Tabi kabine tarafı ya da parti tarafı onu bilemiyoruz. Halihazırda çok güçlü bir hükümetimiz, işini iyi yapan bakanlarımız var. Dolayısıyla takdir genel başkanımızın. Böyle büyük bir değişimin olduğu siyasal harekette tatsızlık göremezsiniz AK Parti kadrolarında. Görevi devredenler de alanlar da son derece coşkulu, heyecanlı."

ERDOĞAN: HİÇBİR HOCA, TAKIMI OKUMADAN SAHAYA SÜRMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü yapılacak olan büyük kongre ile ilgili "Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz. Bu dinamik yapıyla da inşallah tüm Türkiye'nin demografik yapısını göz önünde bulundurarak bir liste hazırlayacak ve siyaset arenasına inşallah sunacağız. AK Parti olarak kongrelerimizi her zaman yenilenme ve tazelenme için fırsat olarak gördük." ifadelerini kullanarak değişim sinyali vermişti.

"HERKES TEYAKKUZ HALİNDE"

Kabine ile ilgili kulisler yansıyan son bilgileri TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, aktardı. Atik, kabine değişiminin an meselesi olduğunu kaydederek, "Herkes teyakkuz halinde" dedi.

"ERDOĞAN GÖRÜŞÜP TEŞEKKÜR ETTİ"

Atik, "Hatta sayın Cumhurbaşkanı'nın bazı bakanlar ile görüşüp kendilerine teşekkür ettiğine dair bilgiler geldi. Ama hangi bakanlar ve kaç bakan belli değil. Ticaret ve Aile bakanlıklarının adı geçiyor ama net değil" iddiasında bulundu.

Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımurat null:

tabi coşkulu olurlar,gidenler cebini doldurup gidiyor, gelenler boşalan ceplerini dolduruyorlar..

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Haber YorumlarıKoyunlara Fısıldayan adam:

Doyamadılar tadi agızlarında kaldı geri geliyorlar. Evet bu işle mesguller eğer biri cıkıp derse ekonomiyle ilgilen enflasyon yüksek yalan söyluyordur. Doğruyu reis ve ekibi bilir. Bu arada makarna yemek isteyen varmı ?

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

bence gitmesi gerekenler abdullah güler, Cevdet Yılmaz, mehmet şimşek

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