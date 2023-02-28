Son Dakika! Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu hayatını kaybetti

Son dakika! Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 84 yaşında hayatını kaybetti. "367 krizi" ile tanınan Kanadoğlu, Ankara'da bir hastanede tedavi görüyordu.

Türkiye'nin "367 krizi" ile tanıdığı eski Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, bugün 84 yaşında yaşamını yitirdi. Kanadoğlu, Ankara'daki bir hastanede bir süredir tedavi altında tutuluyordu.

367 KRİZİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

2007'de 11. Cumhurbaşkanlığı için aday gösterilen Abdullah Gül'ün Anayasa'nın 102. maddesine göre cumhurbaşkanı seçilebilmesi için, ilk iki turda nitelikli çoğunluk (367 oy), sonraki iki turda ise salt çoğunluk (276 oy) aranıyordu. Eski Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 26 Aralık 2006'da Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan yazısında, 367'nin sadece karar yeter sayısı değil aynı zamanda toplantı yeter sayısı olduğu görüşünü ortaya atmıştı. Kanadoğlu, oylamalara en az 367 milletvekilinin katılması gerektiğini, aksi halde sonucun geçersiz olacağını iddia etmişti.

Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimde, ilk tur oylama 27 Nisan 2007'de yapılmış; toplam 357 oy kullanılırken, Abdullah Gül 352 oy almıştı. Oylamanın hemen ardından CHP "367 iddiasıyla" seçimi Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. AYM 1 Mayıs'ta verdiği kararla, cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında Meclis Genel Kurulu'nda en az 367 milletvekilinin bulunması gerektiğine hükmetmiş böylece Meclis'teki birinci tur oylama iptal edilmişti. Ülke bu gelişmeler sonrasında erken seçime gitmiş, Cumhurbaşkanlığı seçimi de bir süre yapılamamıştı.