Yargıtay'dan HDP'nin Hazine yardımına bloke talebi

Son dakika: Hakkındaki kapatma davası nedeniyle Genel Seçimlere Yeşil Sol Partisi çatısı altında giren HDP ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dikkat çeken hamle geldi. Yargıtay, HDP'nin seçimlere girmemesini gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi'nden 400 milyon TL'lik hazine yardımına tedbir konulmasını istedi.

HDP, hakkındaki kapatma davası nedeniyle Genel Seçimlere Yeşil Sol Partisi (YSP) çatısı altında girdi. Seçimlerin ardından hazine yardımı alması beklenen HDP'ye Yargıtay Başsavcılığı'ndan kötü haber geldi.

FAZLA ÖDENEN MİKTAR İÇİN TEDBİR TALEBİ

Yargıtay, HDP'nin hazine yardımına bloke konulması için harekete geçti. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, tüm siyasi partilere genel seçim yapılan yıllarda hazine yardımı üç katı olarak ödeniyordu. Bu kapsamda; HDP'ye toplamda 600 milyon 343 bin TL hazine yardımı ödemesi gerçekleştirildi. Ancak HDP, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'ne katılmadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin seçimlere katılmadığını YSK'dan gelen cevapla kesinleştirince harekete geçti. Yargıtay, HDP'ye seçim yılı olmadığı için fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL hazine yardımına tedbir konulması talebiyle AYM'ye başvurdu.

HAZİNEYE AKTARILABİLİR

Yargıtay, söz konusu miktarın HDP'den alınarak hazineye aktarılmasını istedi. Kararın kısa bir süre içerisinde Anayasa Mahkemesi'nce karara bağlanması bekleniyor.

ANAYASA MAHKEMESİ DAHA ÖNCE DE REDDETMİŞTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasını talep etmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu talebinin reddine karar vermişti.