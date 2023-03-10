Son Dakika: Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'ndan seçim kararıyla ilgili ilk yorum: Türkiye'nin değişime ihtiyacı var, hayırlı olsun

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından YSK da seçim takvimini açıkladı. Türkiye'nin 14 Mayıs'ta seçime gitmesi hakkında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin değişime ihtiyacı var, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran 2023'te gerçekleşecek seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı. Kararnamenin Resmi Gazete'de yayınlanması ve YSK'nın da seçim takvimini açıklamasıyla birlikte Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sandığı gideceği kesinleşti. Eğer seçimler ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verildi.

KILIÇDAROĞLU: HAYIRLI OLSUN

Seçimlerin 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olmasına Millet İttifakı'nın adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin değişime ihtiyacı var, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Millet İttifakı'nın bileşenlerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından seçim kararını değerlendirdi. Karamollaoğlu, "Hayırlı olsun. 'Yaşanabilir bir Türkiye'nin zamanı artık gelmiştir!" mesajını paylaştı.