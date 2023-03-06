Son Dakika! İYİ Parti Sözcüsü: İmamoğlu ve Yavaş'a Cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığını önerdik

Son dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'ya ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına çektiği restin artından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş Akşener'i ziyaret etti. Görüşme sonrasında açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "İmamoğlu ve Yavaş'a Cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığını önerdik. Sayın Kılıçdaroğlu'na aktaracaktır. Müzakere süreci devam edecektir. Akşener'in toplantıya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz." dedi.

Geçtiğimiz cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'daki 5 partinin cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun adında mutabık kaldıklarını ve buna karşı çıktıklarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından masadaki 5 partinin bugün bir toplantı daha yapma kararı alıp cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını duyuracakları belirtilmişti.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLMASINI TEKLİF ETTİLER

Saat 15.00'te yapılacak toplantının öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti genel merkezine ziyarette bulundu. Dikkat çeken ziyaret sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bir açıklama yaptı. Zorlu, Millet İttifakı'na bir öneride bulunduklarını belirterek, "13. Cumhurbaşkanının belirlenme süreci 2 Mart'taki toplantının ardından Sayın Genel başkanımız uzlaşma, istişare ile ilgili müzakere sürecini yürütmüştür. Milletin sesi, milletin iradesi olma sorumluluğunu duyan Sayın Genel Başkanımız milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı yeni bir öneri ile Millet İttifakı'na önerisini oluşturmuştur. Başkanlarımızın ziyaretleri sırasında seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda önerilerini iletmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'na aktaracaktır. Müzakere süreci devam edecektir. Akşener'in toplantıya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz."

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